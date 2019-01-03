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Как украинцы отмечали Святвечер и рождественские праздники и в какие приметы они верили?

«Люблю зимние праздники — Новый год, Рождество, Крещение. Все кругом суетятся, закупая продукты и подарки детворе. К сожалению, сейчас многие не соблюдают народные традиции и обряды, которые для наших предков были непоколебимы. Расскажите, как в старину праздновали Святки и в какие приметы верили?» Мамченко Алла Петровна, Киев

— Рождество — один из самых любимых и почитаемых праздников в Украине, — рассказала «ФАКТАМ» Евгения Гайова, руководитель научно-исследовательского отдела «Средняя Надднепрянщина» Национального музея архитектуры и быта «Пирогово». — Считалось, что Рождество оберегало магическую тайну рода, в этот праздник семья собиралась за общим столом. С Рождеством связана масса народных примет. Украинцы верили: как пройдет Рождество, таким и весь год будет. В этот день нельзя гневаться или ссориться, а надо только веселиться и радоваться, нельзя обижать кого-то, чтобы не получить то же в ответ. В прежние времена хозяева не позволяли себе на Рождество повышать голос даже на скотину.

Святвечер (6 января) начинает цикл рождественских праздников — вплоть до Крещения. Наступает Рождество с появления на небе первой звезды — тогда за общим столом сходятся не только живые, но и души отошедших в мир иной. Старинные колядки звучат до Василя (14 января), щедруют до Крещения, после которого Рождество три дня славят по всей Украине.

В Святвечер на рождественскую кутью в родительский дом собирались только члены семьи — чужих не приглашали. За столом обязательно вспоминали предков, свой род. Детей учили: следует уважать и седой волос, и старый тихий голос: «До цих зморщок придивіться, станьте ближче, поклоніться».

Исстари повелось к празднику готовиться всем семейством. Старшие дети поддерживали огонь в печи и помогали отцу по хозяйству. Мать готовила 9−12 блюд, дочки учились тереть мак, лепить вареники, перебирать грибы для юшки и сухофрукты для компота.

Атрибуты к рождественскому действу готовили заранее — мастерили вифлиемские «зірки», а в западных регионах — вертепы и шопки. «Зірки» на деревянных каркасах (самая большая в диаметре 1,3 метра) иногда имели до 50 «рогів» (лучей). Часто на них крепили свечи, тогда во время праздничного шествия каркас вращался вокруг свечек и звезда переливалась разными цветами. Во время колядования также носили «дзвіницю-гарбузика», «кобилойку» (из доски вырезали голову коня, гриву делали из конопли или бумаги), «козу»…

Дети колядовали с шопками (хатка без дверей, часто с ручками по бокам и колосками на крыше). Но шопки делали и в виде трехъярусных храмов, где на первом этаже изображались пастыри, три царя, овцы, коровы, ангелы и младенец Иисус. Замечу, что вертеп был похож на шопку, но там на «сцене» выставляли 20 кукол, в том числе царя Ирода, смерти, черта, воина, пророка, ангела…

До Святвечера нужно было успеть закончить все хозяйственные работы, накрыть стол, украсив его самодельными рождественскими атрибутами.

Как правило, до ужина никто ничего не ел. Все одевались в чистое и молились. Хозяин обкуривал ладаном хату, усадьбу, хлев, чтобы отвести злые силы. Потом с едой в миске шел сперва к скотине со свечой, давал ей хлеб, вареники, картошку. Заходя в дом со снопом (дидухом) и соломой, приветствовал: «Дай, Боже, щасливий Святий вечір». Хозяйка в ответ: «Дай, Боже, вшиткім (усім) людям і нам». И трижды кланялись. После хозяин крестился, желал всем в хате счастья, здоровья, и семья усаживалась за стол. Иногда на Святвечер после ужина в хату заводили по 8−10 овец и надевали им на головы сплетенные венки. Когда они возвращались в стойло, другие овцы эти венки съедали.

Дидух — оберег хлоборобов. В одних селах перед ужином необмолоченный сноп, перевязанный лентой или парадным рушником, вносил в хату хозяин. Ставили дидух на стол, а свечку — в стакан с зерном. Заходя в дом, хозяин говорил: «Дай, Боже, щасливий Святий вечір», або «Христос рождається», а семья в ответ: «Славімо його». Дети трясли по хате солому, потом в принесенной воде все должны были помыть руки и умыться, а затем помолиться на коленях возле стола.

В других селах дидух вносил на голове мальчик, позади которого шел отец с соломой. Тот, что нес сноп, говорил: «На небі ясно, на землі рясно». А из хаты звучало: «Дай, Боже, здоров’я».

Традиционно и сервировали стол. На столе, помимо блюд, должны быть свечка, хлеб «крайчун» (выпекался с чесноком посередине, часто прилагали туда и маленькую бутылочку меда), дидух, сено. По краям стола под скатертью клали чеснок. Хозяйка дома освящала ужин святой водой и наливала всем по 20 граммов вина. Тому, кто ужинал первый раз, наливали в колокольчик «упити» для голоса. На Рождество варили кутью или фасоль с грибами, компот, лепили вареники с капустой, картошкой, жарили рыбу, грибы, подавали хлеб. Остатки ужина не убирали, а ложки связывали вместе, чтобы скотина на пастбищах не разбегалась. На следующий день, 7 января, ложки мыли в воде, в которую бросали три уголька, и умывались ею «щоб вроки не брали», проговаривая 9 раз: «Ні хлопські, ні жінські, ні дівоцькі».

«Крайчун» и оставался на столе до праздника Василя (14 января), потом его выносили и прятали подальше от мышей.

В западных областях Украины в Святвечер ножки стола связывали длинной металлической цепью и ставили на нее ноги — чтобы быть крепким, как железо, чтобы семья крепко держалась друг за друга. Перед ужином бросали на солому орехи, и кто из детей найдет больше, то будет крепышом. В некоторых селах 7 января утром шли за водой, несли калач (его пекли из теста, которое выскребали из квашни). А вернувшись, «пущали його від порога до столу»: если падал вершком вверх — весь год будет добрым.

Свеча на столе в Святвечер символизировала память рода: в старину верили, что на ее свет слетаются в дом души предков. Свеча должна быть из натурального воска и гореть весь вечер. Плохой приметой, предвещающей беду и даже смерть, считалась погасшая свеча. Задувал свечу после ужина хозяин. По направлению дыма судили: вверх идет — в хате все будут живы, вниз — кто-то умрет. Одну и ту же свечку можно было святить (на Иордан, Троицу, Маковея, в чистый четверг…) до 12 раз — тогда она приобретала особую силу.

После Святвечера все оставались дома колядовать в кругу семьи. Вечером считалось позором идти в село — можно только на службу Божью. Дети, старики и больные ложились спать. И только 7 января дьяк оглашал о начале сельской коляды — шли колядовать взрослые мужчины. А угощали их сушеными фруктами, зерном, полотном, картошкой, овсом и рожью.

Очень хорошим знаком считалось, если на Рождество первым в дом зайдет мужчина. Это предвещало семье счастье, здоровье и достаток. Если же первой порог переступила женщина — то жди болезней и невзгод. Поэтому добропорядочные хозяйки на Рождество боялись ходить в гости без приглашения.

Наколядованное добро сносили в одно место. Позже его могли и продать, чтобы на вырученные деньги купить что-то бедной семье или отдать в церковь.

Подростки колядовали отдельно. Деньги отдавали в церковь, а орехи и яблоки забирали себе.

7 января колядовала и церковная община, собирая деньги на храм.

В целом же обряд колядок продолжался до полудня 9 января (на Степана).

Примечательно, что хату от Святвечера до Василя мели, но мусор не выносили — сметали в угол. 14 января разрешалось собрать в рядно рождественскую солому с пола и разложить ее под деревьями в саду, чтобы плодоносили. В некоторых селах сметенное жгли, приговаривая: «Не сміття сію, а уроду по городу» (на добрый урожай).

На Крещение, 19 января, воду святили в проруби, вырубленной в виде креста на водоеме. Священник после молитвы опускал туда крест, затем воду из проруби набирали в ладони и трижды пили, умывались, чтобы быть здоровыми, чистыми, чтоб не хозяйничал нечистый дух. Носили воду в храм святить и из дома. Такая вода год стояла в каждой хате, и ее использовали по надобности: если ребенок плачет или приболел — покропили, дать попить.

Когда же к реке из-за больших снегов нельзя было подойти, сельчане ограничивались только приветствиями: «Христос охрещається», и в ответ: «В ріці Йордані».

20 января — Ионна Крестителя. Конец зимних праздников и начало сезона свадеб. «Прийшов Предтеча — забрав свята на плечі!» Все возвращались к работе, разрешалось засылать сватов и справлять свадьбы.



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