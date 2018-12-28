Стало известно о планах Украины открыть новое консульство в Польше

Политика

Украина откроет консульство в польском городе Вроцлав. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Очевидна необходимость открытия еще одного консульского учреждения Украины на западе Польши — во Вроцлаве, что позволило бы перераспределить пределы консульских округов так, чтобы граждане Украины могли тратить не более двух-трех часов на дорогу в консульство», — сказал он.

По словам посла, открытие нового консульства связано с «увеличением в Польше количества украинских мигрантов», сообщает «Укринформ».

«Сегодня это ориентировочно 1,5 миллиона наших граждан. Значительно возросло количество обращений в консульские учреждения для решения различных вопросов», — заявил Дещица.

По его словам, подготовительные работы планируется провести в 2019 году, а уже в 2020 году новое украинское консульство должно начать работу.

Как писали «ФАКТЫ», тем временем, польские предприниматели опасаются массового выезда украинских работников из Польши в Германию. Так, Союз предпринимателей и работодателей Польши обнародовал прогноз возможных последствий для страны от отмены в Германии с 2020 года приоритета для граждан Германии и других стран Евросоюза при приеме на работу. Его реализация может привести к серьезному оттоку украинских рабочих в Германию, и, соответственно, к ущербу для польской экономики.

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