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Украина

Будет только хуже: дипломат дал неутешительный прогноз о ситуации на украинско-польской границе

10:51 29 декабря 2018   360
Скопление авто на границе
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские дипломаты советуют Государственной пограничной службе подумать над увеличением количества пунктов пропуска на границе Украины и Польши, чтобы минимизировать скопление людей и машин. Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он напомнил, что в настоящее время функционирует те же восемь пунктов пропуска, что и 10 лет назад, тогда как количество людей, пересекающих границу, с тех пор увеличилось в несколько раз.

«Это действительно проблема, которая будет обостряться, если количество пунктов пропуска на границе не увеличится. Обычная арифметика. 10 лет назад мы имели восемь автомобильных пунктов пропуска, и сегодня их восемь», — сказал посол.

По его мнению, попытки ускорить проверки за счет создания отдельных полос проблем не решают, а для ликвидации неудобства путешествующих нужно совместить открытие новых пунктов пропуска с распространением на все пункты практики совместного контроля украинских и польских пограничников.

Ранее Дещица рассказал о планах по открытию нового консульства Украины в Польше.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о проблемах украинских заробитчан в Польше.

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