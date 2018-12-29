Суперфинал «Х-фактора»: онлайн-трансляция

Шоу-бизнес

В субботу, 29 декабря, на канале СТБ состоится суперфинал вокального шоу «Х-фактор». За звание лучшего певца и приз в один миллион гривен будут сражаться подопечные Насти Каменской и Андрея Данилко — группа «ZBSband» и Дмитрий Волканов. Зрительское голосование за участников длилось всю неделю, а его результаты станут известны ближе к полуночи.

Суперфинал обещает стать одним из самых ярких эфиров девятого сезона проекта. На сцену выйдут все участники прямых эфиров, исполнив свои лучшие номера. Сюрпризы обещает и судьи: Дмитрий Шуров, Олег Винник, Настя Каменских и Андрей Данилко.

— В этот вечер мы откроем зрителям секреты закулисья проекта, — рассказал «ФАКТАМ» режиссер-постановщик шоу Юрий Пристаецкий. — Удивят на суперфинале и судьи. Думаю, у нас получится самое яркое шоу за все время прямых эфиров девятого сезона!

Известно, что по новым правилам «Х-фактора» приз в один миллион гривен идет на «раскрутку» артиста — запись песни, клипа и его ротацию на радио.

Онлайн-трансляцию прямого эфира суперфинала девятого сезона «Х-фактора» смотрите на нашем сайте с 19.00.

Напомним, неделю назад в финале шоу проект покинула подопечная Олега Винника Ольга Жмурина, которую судьи называли самой сильной вокалисткой девятого сезона. О том, чем еще запомнился финал, читайте здесь.

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