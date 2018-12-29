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Порошенко расстрогал подарок матери пленного украинского моряка
Мать захваченного российскими военными командира малого бронированного катера «Бердянск» Романа Мокряка передала трогательный подарок президенту Украины Петру Порошенко в благодарность за заботу о моряках.
Она испекла для него рождественские пряники с изображением корабликов.
Подарок президенту передал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
В ответном слове Порошенко напомнил, что Россия категорически отказывается освобождать украинских военных, которые официально объявили себя военнопленными.
Он также сообщил, что 28 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с очередным обращением к Путину немедленно и безусловно освободить украинских моряков.
Напомним, семьи двух военнослужащих, которые попали в плен к боевикам в 2015 году, — старшины Сергея Глондара и младшего сержанта Александра Коринькова получили в подарок квартиры
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