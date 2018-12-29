Украина

Мороз и ветер: синоптик уточнила прогноз на первые дни 2019 года

Начало 2019 года в Украине ознаменуется усилением ветра до штормового, а 3 января 2019 снова ожидается похолодание. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в новогоднюю ночь средняя температура воздуха в Украине составит от одного до семи градусов мороза, на Западе столбики термометров будут колебаться у нулевой отметки, в холоднее всего будет в Харьковской, Сумской, Луганской и Черниговской обласьти — до минус 14 градусов.

«2 января в Украине усиление осадков, ветра до штормового. 3 января — похолодание», — написала Диденко.

Что касается 30 декабря, в Украине будет преимущественно влажно, ожидаются незначительные дождь и снег. На дорогах будет скользко. Температура на ближайшую ночь составит -1−6 градусов, днем — от нуля до 3 градусов мороза.

Синоптическая карта на 30 декабря

В Киеве 30 декабря снова будет сыро, периодически ожидаются небольшой снег и мокрый снег. Ночью в столице столбики термометров могут опуститься не более чем до минус 4 градуса, днем в последнее воскресенье года ожидается 0−2 градуса мороза.

Ранее «ФАКТЫ» писали, какой циклон испортил погоду в Украине в предновогодние дни.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань считает, что последние дни уходящего года станут по настоящему снежными и морозными, а оттепель придет только 5 января.

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