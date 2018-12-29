- 13:18 Мороз и ветер: синоптик уточнила прогноз на первые дни 2019 года
- 12:48 В сеть попал момент смертельного столкновения легковушки с маршруткой в Запорожье
- 12:21 Сущенко поместили в карцер колонии и открыто над ним издеваются, — омбудсмен
- 11:54 Порошенко расстрогал подарок матери пленного украинского моряка
- 11:47 На творчество потянуло: обидчик DZIDZIO рассказал свою версию инцидента
- 11:16 Свитолина и Цуренко узнали своих соперниц на турнире в Брисбене
- 11:13 Экспресс до Борисполя снова сломался: в соцсетях смеются и возмущаются
- 11:13 Суперфинал «Х-фактора»: онлайн-трансляция
- 10:51 Будет только хуже: дипломат дал неутешительный прогноз о ситуации на украинско-польской границе
- 10:42 Сестер Ким Кардашьян заподозрили в инцесте
Мороз и ветер: синоптик уточнила прогноз на первые дни 2019 года
Начало 2019 года в Украине ознаменуется усилением ветра до штормового, а 3 января 2019 снова ожидается похолодание. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в новогоднюю ночь средняя температура воздуха в Украине составит от одного до семи градусов мороза, на Западе столбики термометров будут колебаться у нулевой отметки, в холоднее всего будет в Харьковской, Сумской, Луганской и Черниговской обласьти — до минус 14 градусов.
«2 января в Украине усиление осадков, ветра до штормового. 3 января — похолодание», — написала Диденко.
Что касается 30 декабря, в Украине будет преимущественно влажно, ожидаются незначительные дождь и снег. На дорогах будет скользко. Температура на ближайшую ночь составит -1−6 градусов, днем — от нуля до 3 градусов мороза.
Синоптическая карта на 30 декабря
В Киеве 30 декабря снова будет сыро, периодически ожидаются небольшой снег и мокрый снег. Ночью в столице столбики термометров могут опуститься не более чем до минус 4 градуса, днем в последнее воскресенье года ожидается 0−2 градуса мороза.
Ранее «ФАКТЫ» писали, какой циклон испортил погоду в Украине в предновогодние дни.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань считает, что последние дни уходящего года станут по настоящему снежными и морозными, а оттепель придет только 5 января.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
Ветер: 3 м/с C-В
Давление: 749 мм