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Усик и Ломаченко-старший стали лучшими в мире по версии журнала The Ring
Авторитетный журнал о боксе The Ring назвал победителей в различных номинациях по итогам уходящего 2018 года. Лучшим боксером издание признало украинца Александра Усика, а лучшим тренером стал Анатолий Ломаченко, который принимал участие в подготовке к чемпионским боям того же Усика, своего сына Василия, а также Александра Гвоздика.
Также лауреатами The Ring в других номинациях стали:
— «Лучший поединок» — бой-реванш между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, в котором мексиканец победил по решению судей;
— «Главное возвращение года» — британец Тайсон Фьюри, который после почти трехлетней паузы в выступлениях провел три боя, одержав две победы и один поединок сведя к ничьей;
— «Лучший раунд года» — 12-й раунд поединка Тайсона Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером, по ходу которого британец второй раз оказался в нокдауне, но все же довел бой до финального гонга;
— «Проспект года» — 21-летний американец Теофимо Лопес, выигравший в 2018-м в легком весе четыре поединка.
Напомню, что ранее и Усик, и Анатолий Николаевич были признаны лучшими боксером и тренером года по версии издания Sports Illustrated, а достижения крымчанина по праву были отмечены еще и американским телеканалом ESPN. Также Александр претендует на аналогичную награду по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко рассказал, когда состоится бой с Майки Гарсией.
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