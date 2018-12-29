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Во второй тур выборов выходят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, — Центр "Социс"
Центр «Социс» обнародовал данные нового опроса граждан Украины на тему их электоральных предпочтений — проведенного с 8 по 18 декабря.
Согласно выводам социологов, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, во второй тур с большой степенью вероятности выходят Петр Порошенко и Юлия Тимощенко. Лидер «Батькивщины» в первом туре набрала бы 14,4% голосов, а действующий глава государства — 10,8%.
На третьей позиции — шоумен Владимир Зеленский с результатом 9,4%.
В первую пятерку входят также Анатолий Гриценко и Олег Ляшко (7,2% та 7,1% голосов соответственно).
Лидера оппозиционной платформы «За життя» Юрий Бойко готовы поддержать 6% избирателей, народного депутата Александра Шевченко — 4,1%, мэра Львова и лидера партии «Самопоміч» Андрея Садового — 3,4%, певца Святослава Вакарчука — 3,1%, народных депутатов Евгения Мураева и Александра Вилкула — 2,5% и 1,1% соответственно.
О готовности отдать свой голос на выборах заявили 76,7% опрошенных. Из них 23,5% считает, что победит Юлия Тимошенко, а 20,8% - что Петр Порошенко. Вера в победу остальных кандидатов значительно ниже — даже в победе Зеленского уверены только 4,9% опрошенных.
При этом почти 47% считают, что существует большая вероятность российского вмешательства в процесс выборов президента Украины (30% такой угрозы не видят, а 23% отказались отвечать на данный вопрос).
В опросе приняли участие 2 тысячи респондентов, отобранных по репрезентативной выборке среди граждан Украины в возрасте от 18 лет.
А 28 декабря результаты своего опроса обнародовал Фонд «Демократические инициативы», в соответствии с которыми поддержка действующего президента Украины избирателями составляет 14%, тогда как его главного конкурента Юлии Тимошенко — 16,1%.
Также согласно данным этого опроса Порошенко стал политиком года.
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