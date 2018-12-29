Мир

Стало известно, какие товары из Украины оказались под запретом в России

Правительство РФ утвердило перечень запрещенных к ввозу на территорию России товаров из Украины. Соответствующее постановление датировано 29 декабря и обнародовано на сайте российского правительства.

Перечень товаров занял восемь страниц и включает не только украинскую пшеницу, спирт, кондитерские изделия и фрукты, но также женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники.

Также в перечне значатся галька, гравий, щебень, известняк, вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла), плиты древесно-стружечные, бумага и картон, обои, котлы паровые, турбины на водяном пару и турбины паровые прочие (за исключением частей турбин), турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), мебель, сеялки, машины для очистки семян, тракторы, прицепы и полуприцепы, валы трансмиссионные, коробки передач, двигатели и генераторы электрические, (кроме электрогенераторных установок), трансформаторы и прочее.

Постановление принято во исполнение указа Владимира Путина от 22 октября 2018 года.

25 декабря правительство Дмитрия Медведева обнародовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены российские санкции. По сравнению с ранее действовавшим санкционным списком в него добавили 7 новых компаний, а также 245 граждан Украины.

Тогда у Медведева назвали санкции ответом на украинские ограничения.

Напомним, 29 декабря в ЕС вступило в силу решение о продлении антироссийских санкций на очередные полгода — до 31 июля 2019 года.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter