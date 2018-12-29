Ольга Сумская назвала место, где отдыхает душой и телом

Культура

Уже шестой год подряд в одном из самых известных курортных городов Ивано-Франковской области — Яремче — пройдет фестиваль украинской культуры и традиций WINTER ROMANTIK FEST. Традиционно в нем принимают участие звезды кино, театра и телевидения, именно здесь встречая Рождество. В этом году отметить праздник в Карпатах соберутся актеры и телеведущие: Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Татьяна Гончарова, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир. По замыслу организаторов феста, на Святой Вечер они буду готовить кутью, следуя старинным рецептам.

— В каждом регионе Украины свои рецепты этого блюда, секреты и тонкости, — рассказал основатель фестиваля Иван Гаврон. — Наши звездные гости будут отвечать за приготовление кутьи, традиционное для их родных регионов — Надднепрянщины, Слобожанщины, Карпат, Подолья и юга Украины.

— Для нашей семьи Яремче уже стала родным местом, — призналась «ФАКТАМ» народная артистка Украины Ольга Сумская. — Здесь я отдыхаю мыслями и телом. Ведь известно, что приготовлением такого «священного» блюда, как кутья, можно заниматься только в прекрасном душевном настроении.

На фестивале собираются установить рекорд на самый большой рождественский пряник и провести конкурс на лучший наряд в этно-стиле. Уже по традиции во время феста состоится благотворительный аукцион в рамках проекта «Збережемо скарби разом».

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