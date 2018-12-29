Происшествия

Ровно год назад, в ночь на 29 декабря 2017 года, на тот момент директор КП «Николаевский международный аэропорт» Михаил Галайко был задержан при попытке дать взятку 700 тыс. грн главе областной госадминистрации. По данным следствия, М. Галайко предлагал деньги за продление с ним трудового контракта на должность руководителя аэропорта. Следствие по этому делу (по ч.3 ст. 369 «Предложение неправомерной выгоды должностному лицу» УК Украины) вела Генеральная прокуратура.

Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Николаевской области, в итоге судьей Центрального суда Николаева была утверждена сделка о признании виновности Михаилом Галайко. Учитывая этот документ, чистосердечное признание обвиняемого и его сотрудничество со следствием, суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком один год. Сумма неправомерной выгоды отнесена в пользу государственного бюджета.

Напомним, в марте этого года преемник Галайко Владислав Волошин, исполнявший обязанности руководителя Николаевского аэропорта, покончил с собой.

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