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Личность заказчика убийства Гандзюк установлена, — Луценко (видео)
Следствие установило личность заказчика убийства сотрудницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 29 декабря в интервью журналистке Янине Соколовой в эфире «5 канала».
«Фамилия будет озвучено тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций. Верховная Рада создала комиссию для расследования нападений на Гандзюк и других активистов. 4 декабря стало известно, что в деле Гандзюк объявили подозрение еще одному человеку.
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