В СБУ назвали возможную причину убийства Гандзюк

Украина

Украинские правоохранительные органы отрабатывают версию, согласно которой советник херсонского мэра, активистка Екатерина Гандзюк могла быть убита из-за своей позиции относительно незаконной вырубки леса. Об этом в Facebook сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что согласно одной из версий следствия, Гандзюк могли убить из-за ее «активной гражданской позиции» относительно незаконной вырубки леса на территории Херсонской области и разоблачения причастных к преступной схеме местных чиновников.

«Объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины, семи фигурантам дела», — указано в сообщении.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в деле о покушении на Екатерину Гандзюк появилась новая версия — в причастности к заказу ее убийства заподозрили чиновников, «крышующих» незаконную вырубку леса на Херсонщине. В рамках отработки данной версии следствие установило, что на территории Голопристанского, Олешковского и других районов Херсонской области при содействии чиновников органов власти осуществляется незаконная вырубка лесов для продажи древесины. Преступную деятельность маскируют под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев.

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