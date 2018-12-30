Тодоренко, Джамала, Тарабарова и рекордсменка Хамайко: звездные мамы 2018

Шоу-бизнес

Дети — карьере не помеха. Это подтверждают звезды шоу-бизнеса. Певицы Джамала, Светалана Тарабарова, телеведущие Регина Тодоренко, Лилия Ребрик и Валентина Хамайко, которая стала мамой в четвертый раз — тому доказательство. Они не только активно работали во время беременности, но практически сразу после рождения детей вернулись на сцену и своим примером вдохновляют многих женщин.

Победительница «Евровидения» Джамала долго не афишировала свою личную жизнь. О ее романах ничего не было известно, пока на горизонте не появился Бекир Сулейманов. Весной 2017 года влюбленные сыграли красивую свадьбу по крымско-татарским традициям. А в марте 2018 года в их молодой семье появился первенец — сын Эмир-Рахман Сеит-Бекир Сулейманов. 35-летняя певица не показывает лицо мальчика, но делится снимками с первых дней его рождения и рассказывает о достижениях малыша. Сейчас Эмиру-Рахману уже девять месяцев. Джамала трогательно поздравила сына с этой датой и показала новый семейный снимок.



*Джамала с сыном Эмиром-Рахманом

«9 месяцев — очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счет начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издает звуки, похожие на слова, точно узнает тебя, откликается на свое имя и даже танцует, когда слышит голос мамы», — написала под снимком артистка.



*Светлана Тарабарова с сыном Иваном

В начале сентября первенец появился и в семье певицы Светланы Тарабаровой и продюсера Алексея Бондаря. Артистка умело скрывала свою беременность целых 6 месяцев. Она так подбирала одежду, что о ее положении никто даже не подозревал. Мальчика назвали Иваном. К его рождению Светлана выпустила новую композицию «Добре сердце» и посвятила ее «мамам и всем, кто испытывает безграничную любовь к детям». Светлана не стала засиживаться в декретном отпуске. Уже спустя две недели после появления на свет малыша она вернулась к работе и отправилась на гастроли. Специально для этого оборудовали семейный автомобиль, чтобы сын всегда был рядом. Певица говорит, что справляется без няни и наслаждается материнством. В конце декабря Светлана получила награду «Мама года» от телеканала «Украина».



*Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким, дочками Дианой и Полиной

Во второй раз стали родителями телеведущая и актриса Лилия Ребрик и ее муж хореограф Андрей Дикий. В их семье родилась еще одна девочка, которую назвали Полиной. Сразу после рождения дочки ведущая вернулась в эфир утреннего шоу, успешно совмещая работу на телевидении и материнство. Сейчас девочке уже семь месяцев и все это время Лилия и Андрей обходятся без няни, подменяя друг друга. Актриса умудряется параллельно сниматься и в кино. Этот Новый год они решили встретить вчетвером на даче, ремонт которой как раз завершат к празднику.



*Алена Шоптенко с сыном Лешей

Летом впервые стала мамой хореограф «Танців з зірками» Алена Шоптенко. Ее Алексею исполнилось уже шесть месяцев. Почти сразу после рождения сына Алена приступила к работе в «Танцах». Своего сына она называет самым большим счастьем и самым главным учителем в жизни. «Спасибо тебе, что учишь любить, принимать и быть счастливой в любых обстоятельствах, находить силы в совершенно бытовых вещах и лететь домой! А главное, что научил не стремиться к звёздам, а ценить то, что рядом и вокруг меня. С половинкой дня рождения тебя, сынок!» — трогательно поздравила Алена сына с первым маленьким юбилеем.



*Светлана Лобода с дочками Евой и Тильдой

Свою вторую беременность скрывала певица Светлана Лобода. Рожать она уехала подальше от любопытных папарацци в США. Ее младшая дочка появилась на свет летом в Лос-Анджелесе. Светлана дала ей редкое имя Тильда, тем самым подогрев слухи о вероятном отце малышки. Его имя Лобода скрывает.

Певица немного приоткрыла тайну, опубликовав фото со старшей дочерью Евой, малышкой на руках и мужской рукой с обручальным кольцом. СМИ приписывают Лободе роман с известным музыкантом, солистом группы «Рамштайн» Тиллем Линдеманном. Именно он забирал певицу после операции из московской клиники. Однако Светлана личную жизнь не комментирует.

В начале декабря первенца родила популярная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко. Пока певица с мужем музыкантом Владом Топаловым не показывают сына и не называют его имени. Молчание звездных родителей даже разозлило поклонников, которые засыпали пару просьбами показать малыша. «Всему свое время», — говорит Регина и пока радует поклонников своими фото. Ведущая уже пришла в форму и вернулась к работе над своим шоу «Пятница».

Мамой-рекордсменкой года стала ведущая программы «Сніданок. Вихідний» на канале 1+1 Валентина Хамайко, которая родила четвертого ребенка. Их с мужем Андреем Онистратом сын Андрей появился на свет 5 декабря. Счастливые родители не стали скрывать сына, а сразу же после его рождения показали его фото и видео. А уже через два дня Валентина появилась в прямом эфире в утренней программе вместе с малышом. Она веде активный образ жизни, посещает с новорожденным публичные мероприятия и пользуется услугами няни. Валентина признается, что старшие дети (9-летняя Соломия, 7-летний Михаил и 5-летняяМирослава) очень трепетно относятся к братику и стараются помогать ухаживать за ним.



*Пока мама Валентина Хамайко работает, папа Андрей Онистрат отдыхает с ребенком на диване в студии

«С рождением первого ребенка, я поняла, что моя жизнь разделилась на „до“ и „после“. С рождением второго ребенка пришло полное ощущение материнства, без страха и переживаний, с пониманием, что время летит очень быстро и нужно ловить каждую минуту, наслаждаться новым опытом и эмоциями. С третьим ребенком пришло ощущение благодарности детям за опыт и безмерную любовь. С четвертым — ощущение покоя и наслаждения от каждой проведенной вместе минуты», — поделилась своими чувствами Валентина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о мировых знаменитостях, которые познали счастье материнства в 2018 году.

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