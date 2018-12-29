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«Мы с мужем готовим блюда в четыре руки»: Лилия Ребрик рассказала, где будет праздновать Новый год

Она могла достигнуть больших успехов в спорте, но предпочла театральную сцену. Лилия Ребрик, одна из ведущих актрис столичного Молодого театра, обрела популярность после съемок в сериалах и работы на телевидении. Ровно десять лет назад Лилия стала ведущей популярного танцевального проекта, а после его финального, девятого, сезона села в кресло ведущей утренней программы «Ранок з Україною». Уходящий год стал для Лилии Ребрик особенным — она родила вторую дочь, вернулась на театральную сцену, снялась в новогоднем мюзикле и закончила ремонт загородного дома. Лилия признается, что отказалась от всех предложений работать в новогоднюю ночь, чтобы провести это время с семьей.

— Для многих ведущих работа в новогоднюю ночь считается делом престижа.

— Это не про меня. Я стараюсь встретить праздник в кругу семьи. Тем более это будет первый Новый год, когда мы отмечаем его вчетвером, нашим «диким» семейством: я, Андрей (Андрей Дикий — известный хореограф. — Авт.) и наши дочери — Диана и Полина. Более того, мы делаем все возможное, чтобы успеть отметить праздник на даче, где только закончили ремонт. Уже и елку в горшке купили, чтобы потом высадить ее в землю и заложить семейный сад.

— Значит, отпразднуете и новоселье?

— Очень надеемся. Мы начали строить дачу в прошлом году, перед рождением Полины. Теперь осталось лишь навести красоту. Это настоящая дача, она находится довольно далеко от Киева и специально предназначена для отдыха. Место, куда можно приехать, отключить телефон и просто дышать воздухом. Полностью переезжать за город мы еще не готовы.

— Новогоднее меню уже составили?

— Мы с Андреем всегда готовим блюда в четыре руки. Придумываем, что у нас будет, на ходу — просто нет времени спланировать. Как правило, перед Новым годом много дел, ничего не успеваешь. Хочется лишь добежать до 31 декабря с верой в то, что с 1 января откроется новое дыхание. Но на самом деле ничего такого не происходит и работы не убавляется. Могу лишь с уверенностью сказать, что оливье на новогоднем столе у нас точно будет. Это классика.

С этим блюдом у меня ассоциируется детство. А еще с запахом мандаринов, елки, пузырьками шампанского и новогодним «Огоньком». Правда я как кормящая мама не позволяла себе даже граммулечки шампанского, кофе и шоколада. Но сейчас Полине уже семь месяцев, и, как знать, может, нарушу запреты.

— Я так понимаю, что в Новый год вы сядете за стол, и дети увидят маму по телевизору?

— Диана очень ждет этого момента. Она знает, что мама снималась в «Фантастической ночи на канале «Украина» и ее будут показывать по телевизору. Знает, что специально для съемок я встала на коньки, и уже говорит о том, что тоже хочет научиться кататься. Кстати, коньки для меня тоже связаны с детством.

— Какой подарок мечтаете найти под елочкой?

— Для меня лучший подарок — быть вместе с семьей, обнять своих девчонок и втроем положить головы на плечо нашему папе. Что может быть ценнее?! А еще у меня есть традиция под бой курантов загадывать желание. Как правило, желаний много и важно не ошибиться в самом главном.

— Вы с Андреем Диким очень востребованы. С кем остаются дети, когда вы на работе?

— У нас нет няни, мы с Андреем справляемся сами. Подменяем друг друга. Вот сейчас я на интервью, а Андрей сидит с Полиной. Потом я его заменю. Обычно в конце недели мы садимся с листиком и ручкой и планируем следующие рабочие дни, учитывая графики друг друга. При этом я еще кормлю Полину грудью. Полгода она вообще была без прикорма, только на грудном молоке, несмотря на мой насыщенный график. Часто брала дочь на съемочную площадку, за кулисы. Когда есть возможность оставить малышку с папой, сцеживаю молоко. Главное — хотеть это делать.



* В этом году у дочери Андрея Дикого и Лилии Ребрик Дианы появилась сестричка Полинка

— Бывало, что в новогоднюю ночь вам таки приходилось работать?

— Конечно, до замужества я всегда работала. И прекрасно при этом себя чувствовала. Но это все было до создания семьи. Тогда я просто не умела отдыхать, находясь в погоне за работой. Андрей меня переучил, объясняя, что надо находить время для того, чтобы перезагрузиться, отказавшись от компьютера и телефона, остановиться и просто насладиться обществом друг друга.

— Вы ведь даже не уходили в декретный отпуск!

— И прекрасно при этом себя чувствовала. Приезжала на прямой эфир утреннего проекта, когда все мои домашние еще спали. Возвращалась к завтраку — красивая, полная сил, в тонусе и с прической. Единственное место, где мне пришлось сделать паузу, — Молодой театр, где служу. Будучи беременной, не могла играть многие роли. Как и в кино. В этом смысле телевидение оказалось самым оптимальным вариантом.

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Кстати, я пришла в новый проект, еще не зная, что беременна. Мне надо было подписывать контракт, и тут я узнаю, что в положении. Пришла тогда к руководству и честно призналась. На что мне ответили: «Это же отлично!» Я всегда считала, что беременность — самое прекрасное состояние женщины, поэтому работала с сумасшедшей энергией и получала от этого удовольствие.

— Похоже, вы оптимист по жизни.

— Всегда им была. Наверное, так меня воспитывали родители, показывая, как много хорошего нас окружает. Надо уметь радоваться мгновению. Ведь счастье в определенных моментах, которые потом вспоминаешь, и на душе становится легко.

— Вы достаточно быстро восстановились после вторых родов. Занимались специальной гимнастикой?

— Ничем не занималась, я ведь кормлю. Не хожу в спортивный зал, на тренажеры. Иногда позволяю себе съесть что-то вкусненькое. Просто моя постоянная занятость не дает, наверное, откладываться лишним килограммам. Мне кажется, дети — лучший тренажер. Достаточно с ними активно поиграть, побегать, поприседать.

— А может, секрет в вашем спортивном прошлом?

— Оно воспитало во мне требовательность к себе. В первую очередь я сама не позволила бы себе расплыться. Десять лет в Черновцах занималась художественной гимнастикой, получила звание мастера спорта. Гибкость тела сохраняется навсегда. Но в театре я играла роли, которые тоже требуют держать себя в тонусе. Не говоря уже о танцевальном проекте, который сыграл в моей жизни большую роль.

— Вы имеете в виду встречу с Андреем Диким?

— Конечно! Не познакомься мы тогда на танцевальном паркете, все в моей жизни сложилось бы по-другому. Правда, я не сразу поняла, что Андрей — мой мужчина, но тем интереснее были наши взаимоотношения.

Когда в прошлом году танцевальное шоу закрыли на девятом сезоне, мне было странно, почему не дотянули до юбилейного, десятого. Но я нашла позитивный момент в цифре девять — именно столько женщина вынашивает ребенка. Проект закрылся, я узнала, что беременна, пришла в утреннее шоу — и в моей жизни начался новый период. Наверное, мысли все же материальны.



* Андрея и Лилию познакомил и соединил их судьбы танец

— Старшую дочь вы уже отдали на танцы?

— Она ходит в начальную танцевальную студию Андрея Дикого. Мы создали ее после рождения Дианы, она стала своеобразным стимулом начать что-то свое. У нас занимаются прекрасные дети, студия процветает. Знаете, дети — это такой «пендель» родителям, чтобы они начали создавать что-то свое.

— Правда, что Диана в свои семь лет уже активно снимается?

— Она уже засветилась в нескольких сериалах. В феврале состоится премьера телефильма «Сердце матери», где Диана сыграла ребенка из детдома. Я была на съемках и в глубине души радовалась, понимая, что дочь очень хорошо работает в кадре, умеет слышать режиссера, видит партнера. Для меня это был шоковый момент, в хорошем смысле. Летом у дочери был активный съемочный период — по 20 смен в месяц. Даже для взрослого это много, а ей тогда не было и шести лет! И она вместо того, чтобы играть на площадке с детьми, учила дома тексты.

— И на что Диана потратила гонорар?

— Наш папа, когда у него выпадает свободный вечер, может предложить: «А давайте, девочки, пойдем в ресторан? Приглашаю!» И вот после того, как Диана получила свой первый гонорар, она вдруг вечером зашла в гостиную и объявила: «Родители, а давайте-ка пойдем в ресторан? Я угощаю». Это был очень трогательный жест. Мы пошли, и Диана была собой очень горда.

Сейчас она уже приготовила подарки всем нашим родственникам. 1 января мы по традиции идем поздравлять родителей Андрея. А на Рождество отправимся в Черновцы к моим родителям. В этом году моей бабушке исполнилось 95 лет! У нее пятеро детей, у каждого ребенка по двое своих детей, уже растут правнуки. У нас большая семья, которая разбросана по всему миру. Бабушка мечтает, чтобы мы собрались все за одним большим семейным столом. Надеюсь, в это Рождество так и случится.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», недавно Лилия Ребрик показала трогательную фотосессию с дочками, а также покорила поклонников, перевоплотившись в героиню «Игры престолов» Дейнерис Таргариен.

Фото из семейного альбома



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