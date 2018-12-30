Адвокат рассказал, что на самом деле произошло с Сущенко в колонии

Украина

Политузника Кремля украинского журналиста Романа Сущенко в российской колонии в Утробино перевели в так называемый карцер «из соображений безопасности». Об этом сообщил защитник журналиста Марк Фейгин.

По словам адвоката, Сущенко находится не в карцере, а помещении камерного типа (ПТК), куда чаще всего помещают нарушителей режима. Но Сущенко таковым не является и, как объяснили защите в ИК-11 в Утробино, его поместили туда «из соображений безопасности».

Фейгин также отметил, что в канун визита к Сущенко его жены и дочери, которые получили право на долгое свидание, необходимо было обеспечить «решения его бытовых проблем, в целом соблюдения прав заключенного».

«Нам со стороны, не находясь в колонии постоянно, трудно оценивать, грозит ли Сущенко какая-то опасность, если бы его разместили в отряде. Ну вот, например, он как иностранный гражданин имеет право не работать в колонии. И не будет работать. А другие люди в отряде будут участвовать в производственном процессе. И это, в принципе, может вызвать некоторое напряжение», — цитирует защитника «Укринформ».

Адвокат отметил, что ПТК, где находится Сущенко, — это отапливаемое помещение, мало отличающееся от остальных. Но к находящимся там применяют некоторые ограничения, которых нет в тюремном отряде.

«К примеру, там нет розеток, и таким образом, Сущенко в данный момент не имеет возможности вскипятить воду, смотреть телевизор. Он также не может держать при себе некоторые нужные личные вещи, что доступно тем, кто находится в отряде», — сказал адвокат.

«Таким образом, целенаправленного „откровенного издевательства“ над моим подзащитным нет. А есть бюрократические двусмысленности, когда к человеку, помещенному в ПКТ из соображений безопасности, применяют правила и распорядки, как к нарушителю режима. Сейчас защита работает над решением этих режимных и бытовых проблем. Надеемся успеть уже ко времени приезда к нему на свидание его близких», — резюмировал Фейгин.

Напомним, корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. Ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино). Как сообщали «ФАКТЫ» Сущенко постоянно жалуется на информационный голод. По словам его жены, он даже не знает, что произошло с нашими моряками в Керченском проливе Только недавно ему разрешили выписать себе на 2019 год две газеты — «Новую» и «Коммерсантъ».

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