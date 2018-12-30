Мир

Последняя встреча в этом году президентов Беларуси и России, которая проходила в Москве 29 декабря, вновь закончилась безрезультатно. Александр Лукашенко и Владимир Путин снова ни до чего не договорились. Об этом в Facebook сообщил эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

«Вновь результата нет. На „постпрограмму“, которую предлагал Путин, Лука не остался», — пишет Тышкевич.

Но год (до президентских выборов в Беларуси) Лукашенко не будет предпринимать никаких конкретных шагов для полного сближения с РФ, а будет пытаться «долго красиво говорить на фоне лихорадочной концентрации рычагов поддержки от соседних стран».

При этом политолог отмечает, что в Минске на сайте МИД вышел перевод интервью главы ведомтсва Владимира Макея NHK (Japan Broadcasting Corporation), в котором министр подчеркнул, что несмотря на тесные взаимоотношения с Россией, Беларусь проводила и будет стремиться проводить торгово-экономическую политику, которая учитывает собственные интересы, направленные на благо народа, при этом сотрудничество с Китаем не противоречит взаимодействию с Россией.

Тышкевич обращает внимание на то, что в белорусских СМИ отмечают, что схема работы с РФ «лозунги в обмен на деньги» может перестать работать.

«Но и суммарных рычагов влияния у Москвы осталось не так много. В первую очередь это 0,3 млрд от нефтяного манёвра. Больше рычагов у РФ появится ближе к 2020 году. Поэтому журналисты ждут долгого и красивого торга, частых визитов и петляния в ближайшие месяцы», — пишет Тышкевич.

По его словам за год на мировой арене могут сместиться акценты, на которые может повлиять Китай. Также неизвестно, как будут развиваться отношение с США, насколько получится зацепиться за обмен технологиями и оружейный рынок в Саудовской Аравии, как пойдут энергетические и логистические проекты в Украине.

«Соответственно у РФ не так много оперативных рычагов влияния. В Беларуси это понимают. Если будут подвижки на китайском направлении, будут досрочные выборы президента в 2019 году — дабы не дать русским времени на формирование политических структур», — считает эксперт.

Он отмечает, что в худшем случае Беларусь может предложить русским 1−2 проекта в энергетической сфере.

Напомним, предыдущие переговоры Лукашенко и Путина 25 декабря длились четыре часа. Лукашенко не добился никаких уступок. Как сообщали российские СМИ, Путин остро поставил вопрос о реанимации забытого договора о создании Союзного государства.

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