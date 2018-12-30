Названы условия, при которых Православная церковь Украины получит статус патриархата

Украина

Православная церковь Украины (ПЦУ) до того времени, пока не пройдет этап ее становления и признания автокефалии другими поместными православными церквями, не может получить статус патриархата. Об этом в интервью одному из телеканалов сказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

По его словам, «почти ни одна» из поместных церквей не получила статус патриархата сразу. Через митрополии прошли все остальные православные церкви.

«Это сейчас, возможно, не актуально, но впоследствии, когда мы станем большой сильной единственной церковью в Украине, то это станет вопросом времени», — отметил митрополит.

Епифаний также высказался против поспешного проведения календарной реформы.

«Сейчас, начиная строительство единой поместной Православной церкви, мы должны избегать тех вопросов, которые разделяют», — пояснил глава ПЦУ.

«Мы верим в то, что в будущем, — но это вопрос времени — когда украинцы в большинстве будут желать праздновать Рождество Христово по новому стилю, церковь откликнется на этот запрос украинского общества », — продолжил митрополит.

Епифаний сообщил, что процедура предоставления ПЦУ Томоса об автокефалии пройдет 5−6 января в храме Святого Юрия-Победоносца в Стамбуле . Сначала предстоятель ПЦУ проведет молебен вместе с Вселенским патриархом Варфоломеем, который затем официально подпишет Томос. После этого состоится торжественное богослужение и вручение Томоса об автокефалии.

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания. УПЦ МП не признала решение объединительного собора и считает сам собор неканоническим.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» в будущем Софийский собор может стать кафедральным собором объединенной поместной Православной церкви Украины.

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