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Одноклубник Ярмоленко приехал на свадьбу сестры жены в спортивном костюме (фото)
Оригинально решил выделиться форвард английского «Вест Хэм Юнайтед» Энди Кэрролл. 29-летний футболист приехал на свадьбу сестры своей жены… в спортивном костюме — видимо, сразу после тренировки, и не стал заморачивать себя утомительными переодеваниями. Несмотря на необычный, как для такого мероприятия, «дресс-код», Энди с удовольствием фотографировался с молодыми и присутствующими гостями.
Добавлю, что бывший игрок сборной Англии (9 матчей, 2 гола в период с 2010 по 2012 год), за которого в свое время «Ливерпуль» выложил «Ньюкаслу» 35 миллионов фунтов стерлингов (около 41 миллиона евро), выступает за «молотобойцев» с 2012-го. В нынешнем сезоне на счету нападающего всего шесть игр за свою команду, причем все — после выходов с лавки запасных (к примеру, у украинца Андрея Ярмоленко, травмированного с 20 октября, 10 сыгранных матчей во всех турнирах), в которых результативными действиями он не отличался.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист симулировал болезнь и вместо выхода на поле махнул на Мальдивы.
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