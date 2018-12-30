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Семьи военнопленных украинских моряков получили от государства по 100 тысяч гривен
Семьям военнопленных украинских моряков, которых россияне захватили в районе Керченского пролива, Украина выплатила по 100 тысяч гривен. Об этом сообщили в Министерстве по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
«Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины совместно с Военно-морскими силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установления всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственники всех моряков. Могу вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тысяч гривен», — говорится в сообщении
По словам министра Вадима Черныша, министерство постоянно поддерживает взаимосвязь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для быстрого освобождения моряков из российской тюрьмы.
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