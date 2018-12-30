Украина

Семьи военнопленных украинских моряков получили от государства по 100 тысяч гривен

Семьям военнопленных украинских моряков, которых россияне захватили в районе Керченского пролива , Украина выплатила по 100 тысяч гривен. Об этом сообщили в Министерстве по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

«Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины совместно с Военно-морскими силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установления всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственники всех моряков. Могу вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тысяч гривен», — говорится в сообщении

По словам министра Вадима Черныша, министерство постоянно поддерживает взаимосвязь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для быстрого освобождения моряков из российской тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что мать захваченного российскими военными командира малого бронированного катера «Бердянск» Романа Мокряка передала трогательный подарок президенту Украины Петру Порошенко в благодарность за заботу о моряках. Она испекла для него рождественские пряники с изображением корабликов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter