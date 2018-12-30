Украинцам пообещали поездки в страны Балтии без загранпаспортов

Украина

Украинцев ждет приятная новость, касающаяся правил зарубежных поездок. Ранее гражданам Украины разрешили ездить по внутренним паспортам (ID-картам) в Грузию. Вскоре такая же практика распространится на поездки в страны Балтии.

По информации МВД, в 2017 году внутренний паспорт нового образца (ID-карту) оформили более миллиона человек. На сегодня в Украине уже выдано более пяти миллионов ID-карт. В первую очередь, паспорта-карточки получают украинцы в 16 лет, а также те, кому предстоит обновление фото в паспорте в 25 и 45 лет.

По состоянию на декабрь 2018 года, по ID-карте без загранпаспорта украинцы могут посещать Грузию, Турцию и Катар.

Ранее суд принял образцовое решение и запретил гражданам отказываться от ID-карт, ссылаясь на религиозные убеждения.

Фото lviv. web2ua.com

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