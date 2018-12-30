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Украина

В Западной Украине еще две общины перешли под эгиду ПЦУ, несмотря на давление Московского патриархата

19:25 30 декабря 2018   330
церкви
Инф. «ФАКТОВ»

В Черновицкой области 30 декабря две церковные общины решили перейти из церкви Московского патриархата в единую Православную церковь Украины. Большинство верующих в селах Карапчив Вижницкого района и Боянчук Заставновского района проголосовали за переход под юрисдикцию единой церкви. Официальная регистрация приходов начнется 31 декабря.

Также Православная церковь Украины приросла приходами на Волыни. В селе Красноволя Маневицкого района и Погулянка Любешовского района церковные общины высказались за уход из Московского патриархата. Переход происходил в напряженной атмосфере: в храм приехали священники Московского патриархата и пытались переубеждать селян и грозить судом. Тем не менее, протоколы решения церковных общин были составлены и задокументированы.

Напомним, ранее в ПЦУ перешли общины храмов в Винницкой, Хмельницкой областях. Этому процессу активно сопротивляются церковники Московского патриархата.

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