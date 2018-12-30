- 23:55 В ООН призвали не использовать оберточную бумагу и пластиковую посуду на праздники
- 23:51 Всех военных в Украине обеспечат служебным жильем, — Полторак
- 22:17 На телевидении в 2018 году стало рекордно мало российского контента
- 21:55 Люди гибнут на блокпостах: на Донбассе оккупанты устроили проблемы выезжающим
- 21:02 Сергей Бабкин с семьей отправился в «путешествие в сказку»
- 20:59 ООН просит на Новый год отказаться от упаковки подарков
- 20:28 Уроженка Львова стала чемпионкой мира по шахматному блицу
- 20:17 Неожиданно: Вера Брежнева попала в "черный список" российского телеканала
- 20:12 В киевском метро появилась необычная новогодняя услуга
- 19:54 Пас Зинченко помог «Манчестер Сити» прервать серию поражений: видеообзоры матчей
В ООН призвали не использовать оберточную бумагу и пластиковую посуду на праздники
В Организации Объединенных Наций перед Новым годом призывали людей отказаться от оберточной бумаги, чтобы не загрязнять природу. В частности, в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) подготовили рекомендации для тех, кто хочет веселиться без ущерба для природы, говорится в сообщении на сайте ООН.
В частности, там объясняется, что упаковочную бумагу невозможно перерабатывать, поэтому лучше заворачивать подарки в обычную и украшать яркими лентами.
Также рекомендуется не покупать еду в пластиковых упаковках, а в магазин ходить со своими сумками, чтобы не брать полиэтиленовые.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», только в Великобритании в течение рождественских праздников используют 177 миллионов пластиковых соломинок, 122 миллиона стаканчиков и 200 миллионов листов оберточной бумаги. Это на треть больше, чем в обычные дни.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 752 мм