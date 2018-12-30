Украина

В ООН призвали не использовать оберточную бумагу и пластиковую посуду на праздники

В Организации Объединенных Наций перед Новым годом призывали людей отказаться от оберточной бумаги, чтобы не загрязнять природу. В частности, в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) подготовили рекомендации для тех, кто хочет веселиться без ущерба для природы, говорится в сообщении на сайте ООН.

В частности, там объясняется, что упаковочную бумагу невозможно перерабатывать, поэтому лучше заворачивать подарки в обычную и украшать яркими лентами.

Также рекомендуется не покупать еду в пластиковых упаковках, а в магазин ходить со своими сумками, чтобы не брать полиэтиленовые.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», только в Великобритании в течение рождественских праздников используют 177 миллионов пластиковых соломинок, 122 миллиона стаканчиков и 200 миллионов листов оберточной бумаги. Это на треть больше, чем в обычные дни.

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