«Мы просто схватились за голову»: победители «Х-фактора» о своем выигрыше (фото)

Шоу-бизнес

Впервые победителями украинского вокального шоу «Х-фактор» (СТБ) стала музыкальная группа. Подопечные Насти Каменских — «ZBSband» — завоевали главный приз девятого сезона проекта. Один миллион гривен пойдет на развитие, запись альбома и клипа музыкального коллектива, состоящего из двух парней. Богдан Буйлук и Владислав Онищенко — актеры столичного театра «Золотые ворота». Их группе ровно год, ребята пишут песни сами и уже стали одной из самых популярных команд в социальной сети. Молодые актеры говорят, что пришли на кастинг «Х-фактора», не надеясь, что получат одобрение от всех четырех судей. Но они прошли тренировочный лагерь, прямые эфиры и дошли до суперфинала. Их конкурентом был подопечный Андрея Данилко Дмитрий Волканов — судьбу победителя решило зрительское голосование.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Владислав Онищенко рассказал о том, как родилось название группы, появились их сценические образы и на что бы они потратили миллион.

— Признаюсь, мы даже еще не отмечали победу, — рассказал Владислав. — Сразу после окончания суперфинала на сцене общались с участниками, потом пошли к Насте Каменских поблагодарить за поддержку. Буквально на час съездили на «базу» «Х-фактора» в Пуще сказать «спасибо» всем, кто делал этот проект, и только после этого домой, отдыхать.

— Насколько ожидаемой для вас была победа в шоу?

— На самом деле совершенно неожиданной. Мы знали, что Дима Волканов тоже достоин победы. Вообще, изначально мы с Богданом шли в проект, надеясь, что сможем получить от судей хотя бы два «да» и два «нет». А тут, видите, как далеко зашло. Помню, когда Андрей Бедняков собирался озвучивать имя победителя шоу и тянул время, чтобы как-то разрядить момент, мы с Бодей стали рассказывать друг другу анекдоты. И вот посреди одного из них услышали, как Андрей объявляет нашу группу. Первое, что мы сделали — просто схватились за голову!

— Что означает название вашей группы?

— Мы с Богданом — актеры театра «Золотые ворота». Помню, как-то на одном из капустников Бодя пел свои юмористические песенки, а я читал короткие стихи. Было смешно и забавно. Потом нас к себе в кабинет пригласил художественный руководитель театра Стас Жирков и сказал: «У вас куча материала, почему бы вам не попробовать сделать авторский проект?» Первый наш концерт состоялся в родном театре в декабре прошлого года. А название — это сокращенное от «золотой бойз-шоу-бенд». Получилось «ZBSband».

— Чья идея была попробовать свои силы на проекте?

— Мы с Богданом начали развивать свой Youtube-канал и решили, что нам нужна новая аудитория. Так что амбициозных мыслей вначале не было. А по ходу проекта поняли, что здесь можно научиться намного большему, чем просто получить новых подписчиков в социальной сети. Серьезная работа на проекте началась с момента тренировочного лагеря. Тогда на финальный выход музыкальный продюсер «Х-фактора» Вадим Лисица помог нам определиться с песней. Мы сняли вязаные свитера, надели костюмы, исполнили песню Сергея Бабкина «Не уходи», решив, что в «лагере» точно попрощаемся с проектом. Но у судьбы были другие планы.

— Кстати, ваши свитера и шапочки уже стали «визитной карточкой» группы.

— Это получилось случайно. Богдан носит свитер своего отца, купленный в восьмидесятых годах. Мой — тоже давняя вещь из гардероба. Но, это даже не сценические образы. Мы в этих свитерах ходим и в повседневной жизни. Не имеет смысла обманывать зрителей. А шапочки… С плотным гастрольным графиком, просто, иногда не успеваешь помыть голову.

— Вы уходили из театра на время проекта?

— Нет, все так же ездили играть спектакли. Иногда нас отпускали на ночные репетиции. Это уже стало для нас обычным графиком. Мы не думали о том, что нам надо выбрать между тем, на что направить усилия. Слишком много людей было завязано на том, чтобы у нас все получилось.

— Что сказали родители, когда узнали, что вы с Богданом идете на проект?

— Они нас очень поддерживали все это время. Моя мама приехала на суперфинал. На каждом эфире в зале был кто-то из моих родных, и это было очень важно. Я стоял на сцене, переводил взгляд левее, в фан-зону, видел родные лица и переставал волноваться.

— Вашим фанатом оказался Олег Винник, сказавший на суперфинале, что победа вам нужнее, чем Диме Волканову!

— Знаете, у нас с Бодей просто не укладывалось в голове, когда мы слышали слова поддержки от Олега Винника, Андрея Данилко, Димы Шурова, Насти Каменской. Они говорили нам их и за кулисами. Дима Шуров поблагодарил за песню «Птицы». Знаете, это очень поддерживало.

— Наверное, приятнее было бы получить денежный приз на руки?

— Знаете, люди, которые никогда не держали в руках такое количество денег, не знают, как ими распорядится. Это я о нас с Бодей. Могли бы вообще сумку с деньгами забыть в гримерке. А так — один миллион гривен пойдет на развитие группы, запись альбома, клипа. У нас большие планы, есть материал. В январе мы выпустим новое видео.

— Вы следили за «Х-фактором» раньше?

— Более того — в восьмом классе я даже собирался подавать анкету участника! Но мама тогда меня не пустила. В школе я пел всегда на отчетных концертах, а Богдан играл на гитаре и исполнял авторские песни.

— Вы учились в одной школе?

— Мы познакомились в университете имени Карпенко-Карого. Я учился на втором курсе актерского факультета, а Бодя поступил на первый. Мы тогда особо не общались, держали друг друга на расстоянии. Оба были авторами песен, играли на гитарах, в общем — конкуренты. А после университета попали в театр «Золотые ворота», нас распределили в один спектакль. Стали больше общаться, делиться своими песнями и поняли, что у нас много общего.

— Не собираетесь участвовать в национальном отборе на «Евровидение-2019»?

— Думаю, это слишком ответственный шаг — вокальный конкурс, на котором ты представляешь страну. Не уверен, что мы готовы сделать это сейчас. Не в этот раз, точно.

О том, чем запомнился суперфинал девятого сезона «Х-фактора», читайте на сайте «ФАКТОВ».

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