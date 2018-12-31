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СМИ подсчитали, что в 2018 году Трамп врал по 15 раз в день
Президента США Дональда Трампа поймали на том, что он в своих выступлениях или же в публикациях в социальных сетях 7,6 тысяч раз сказал неправду. В 2018 году хозяин Белого дома, в среднем, делал по 15 неправдивых заявлений в день. Напомним, что недавно Дональд Трамп разочаровал 7-летнюю девочку, заявив, что Санта-Клауса нет.
Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на базу данных The Checker Checker, в которой отслеживаются все подозрительные заявления президента. «Когда начался 2018 год, президент сделал 1989 ложных и вводящих в заблуждение утверждений. К концу года Трамп накопил более 7600 неправдивых заявлений за время своего президентства. В среднем, он сделал более 15 неправдивых заявлений в день в течение 2018 года, что почти в три раза больше, чем годом ранее», — пишет издание.
Сообщается, что в мае 2018 года Дональд Трамп врал со скоростью 200−250 фейков в месяц, в июне это количество резко возросло до 500 неправдивых заявлений, к сентябрю — увеличилось до 600, в октябре превысило 1200, в ноябре уменьшилось до 900, а к декабрю президент США вернулся к майским показателям. В The Washington Post «летнее ускорение» связывают с прекращением регулярных брифингов для журналистов в Белом доме и тем, что Трамп стал основным ньюзмейкером своей администрации, постоянно выступая перед журналистами и размещая сообщения в Twitter.
«Президент вводил американцев в заблуждение по поводу больших и маленьких проблем. Он лгал о выплатах, которые, по словам его ныне осужденного адвоката, позволили Трампу заставить замолчать женщин, которые заявляли о связи с ним. Он преувеличивал свои достижения, к примеру, заявив, что заключил крупные сделки с Саудовской Аравией и практически разрешил ядерный кризис в Северной Корее», — пишет издание и добавляет, что недавний соцопрос показал, что словам Трампа верят лишь трое из десяти американцев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии, написав в Twitter: «Мы разгромили „Исламское государство“ в Сирии…»
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