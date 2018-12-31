Общество

Стало известно, сколько украинцев не любят Новый год

Новогодние праздники любят 85% украинцев, и большинство из них (64,5%) проведут новогоднюю ночь в кругу своей семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, проведенного с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий.

Встречать 2019 год в гостях у друзей или родственников будут 17,5% опрошенных, 4% - в общественном учреждении или публичном праздновании. 4,5% признались, что вообще праздновать не будут, а пойдут спать, сообщает РБК-Украина.

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1752 гривни.

Одновременно социологи констатировали незначительное сокращение количества тех, кто будет праздновать Рождество Христово 7 января — с 76% в 2017 году до 68,5% в 2018 году. Еще 17% признались, что будут праздновать оба раза — и 25 декабря, и 7 января. Вообще не будут праздновать Рождество 8% участников опроса (в 2017 году об этом заявили 5% опрошенных).

Опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в мире уже начали встречать 2019 год.

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