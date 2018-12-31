Украина

ЦИК закрыл все избирательные участки на территории России: как голосовать украинцам в РФ

Избирательные участки, которые к украинским выборам открывались в дипломатических представительствах Украины в Российской Федерации, больше не будут функционировать. Украинцам, живущим и работающим в России, которые захотят принять участие в голосовании, нужно будет для этого ехать в Грузию, Казахстан или Финляндию. Напомним, что избирательная кампания в Украине стартовала 31 декабря.

Об этом говорится в решении ЦИК, которая приняла его после рассмотрения соответствующего представления Министерства иностранных дел Украины. Заграничными дипломатическими учреждениями Украины поручено опубликовать сообщения в масс-медиа, доступных украинцам в России, не позже, чем на пятый день после получения этого распоряжения.

Так, избирательный участок в Финляндии будет находится в украинском посольстве по адресу: Хельсинки, ул Ваханиитунтие 9. В Казахстане — в нашем посольстве, расположенном в Астане, по ул. Кенесар, 41. А в Грузии — в помещении посольства Украины в Тбилиси на проспекте Ильи Чавчавадже, 76 Г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации разрешено до 3 февраля 2019 года включительно. Последний день регистрации — 8 февраля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter