Мир

Трагедия в Магнитогорске: под завалами нашли еще тела, но достать пока не могут

В завалах жилого дома в Магнитогорске обнаружены тела еще троих погибших. Одно из тел уже достали. Об этом в комментарии ТАСС сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

По его словам, тела двух жертв достать из-под завалов на данный момент невозможно.

«Наблюдаем …погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций», — сказал он.

По его оценкам, работы по разбору завалов могут занять до двух суток.

Напомним, в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Магнитогорске обвалился целый подъезд. Власти Магнитогорска считают, что под угрозой обрушения находятся еще два подъезда пострадавшего дома.

Сообщалось о гибели двух взрослых и ребенка. Неизвестной по состоянию на 20:00 оставалась судьба 79 жильцов дома. Из не пострадавшей части дома эвакуированы около 60 человек. В сети появилось видео момента взрыва.

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