- 21:03 Трагедия в Магнитогорске: под завалами нашли еще тела, но достать пока не могут
- 20:39 Новогоднее чудо: во Львове студент выжил после 25 ножевых ранений
- 20:31 Оля Полякова — в Швейцарии, Потап – в Египте: где звезды встретят Новый год
- 20:10 В 2019 году самой горячей точкой Украины будет Крым, — аналитик Atlantic Council
- 19:41 Новогодний кошмар в Виннице: неизвестные убили всю семью
- 19:14 Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение и понесли потери
- 19:03 Активисты показали, из чего нелегалы делают шаурму в Одессе
- 18:44 Тело убитого журналиста Хашогги могли вывезти в чемоданах: появилось новое видео
- 18:23 Украинка Цуренко успешно стартовала на турнире в Брисбене
- 18:17 «Укрзалізниця» приготовила сюрприз 20 тысячам украинцев, которые встретят Новый год в поездах
Трагедия в Магнитогорске: под завалами нашли еще тела, но достать пока не могут
В завалах жилого дома в Магнитогорске обнаружены тела еще троих погибших. Одно из тел уже достали. Об этом в комментарии ТАСС сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.
По его словам, тела двух жертв достать из-под завалов на данный момент невозможно.
«Наблюдаем …погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций», — сказал он.
По его оценкам, работы по разбору завалов могут занять до двух суток.
Напомним, в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Магнитогорске обвалился целый подъезд. Власти Магнитогорска считают, что под угрозой обрушения находятся еще два подъезда пострадавшего дома.
Сообщалось о гибели двух взрослых и ребенка. Неизвестной по состоянию на 20:00 оставалась судьба 79 жильцов дома. Из не пострадавшей части дома эвакуированы около 60 человек. В сети появилось видео момента взрыва.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 754 мм