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В новогоднем эфире росТВ увидели живого Кобзона: сеть в шоке
В соцсетях активно обсуждают появление в российском новогоднем телеэфире живого Иосифа Кобзона.
«Журналист Financial Times в Москве Макс Седдон видит в новогоднем эфире ЖИВОГО КОБЗОНА. А теперь представьте когда это все снималось (в шубах!), если он умер в августе», — написал в соцсетях один из пользователей.
«Не зря пенсионеры мелом пишут: Кобзон — жив!» — написали в комментариях к посту.
Как писали «ФАКТЫ», известный российский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-ом году жизни в Москве после продолжительной болезни.
В последние годы жизни певец был известен тем, что активно поддерживал политику Кремля в отношении Украины, в том числе и аннексию Крыма. Еще до того, как Российская Федерация вторглась на территорию Украины, певец обвинял тогдашнего президента Украины Виктора Януковича в слабости и неспособности разогнать Майдан.
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