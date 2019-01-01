Украина

С флагом Украины и бенгальскими огнями: в сети показали, как встречают Новый год бойцы ВСУ на передовой

В сети опубликовали видео празднования Нового года бойцами Вооруженных сил Украины на передовой в Авдеевке.

«Связи у нас конечно же не было, интернет не ловил — поэтому ориентировались исключительно по часам :) С Новым годом — теперь уж точно! В 2019 — больше побед нам всем! И немножко мудрости. Понемногу! Но на каждого!» — написала пользователь Twitter Алина Михайлова.

Пользователи соцсети в комментариях поздравляют бойцов на передовой с Новым годом и желают им прежде всего здоровья и сил для борьбы с агрессором.

«Вы лучшие. С Новым годом. У меня в доме тепло и уютно… Это Ваша заслуга. Низкий Вам поклон!» — написал один из них.

Зв’язку у нас звичайно ж не було, інтернет не ловил — тому орієнтувалися виключно по годиннику :)

З Новим роком — тепер вже точно!



В 2019 — більше перемог нам всім!

І трошки мудрості. Потрошки! Але на кожного! pic.twitter.com/HAxTXoWoAU — M. ALINA (@AMykhailova) January 1, 2019

Как писали «ФАКТЫ», 31 декабря российско-террористические войска трижды нарушили «режим тишины» на линии соприкосновения, при этом они дважды применили тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

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