Новогоднее чудо: из-под завалов дома в Магнитогорске достали живого младенца (видео)

Мир

Во вторник, 1 января, в Магнитогорске спасатели достали живого младенца из-под завалов рухнувшего в результате взрыва бытового газа многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — подчеркнул он.

Российские СМИ утверждают, что малышу всего 11 месяцев от роду. В настоящее время власти выясняют, в какой квартире жил младенец, кто его родители и живы ли они.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в результате обрушения целого подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске погибли люди. На данный момент найдены тела восьми человек. Еще 36 числятся пока пропавшими без вести.

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