Огромная очередь на фуникулер впечатлила киевлян (фото)

Общество

В первый день Нового года многие киевляне и гости города вышли в центр столицы, чтобы полюбоваться главной елкой страны . Однако с Подола не так просто было попасть на Софийскую площадь. У фуникулера образовалась огромная очередь, которая растянулась на десятки метров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новогодняя елка на Софийской площади Киева признана одной из лучших в Европе. Настоящее дерево, высота которого в этом году составила 27 метров, а вместе с верхушкой — все 29, украшено тремя с половиной тысячами игрушек, которые были изготовлены по спецзаказу. В этом году елку украсили уникальной гирляндой. По задумке организаторов новогодних гуляний в Киеве, сначала елка будет светиться хрустально-белыми огнями, позже поменяет наряд. Гирлянды и подсветка будут работать непрерывно (без отключения в ночное время) в ночь на 20 декабря, на 1, 2 и 20 января 2019 года.

А на Контрактовой площади 22-метровая елка в этом году украшена игрушками в стиле творчества народной художницы Марии Примаченко.

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