Томос будет: патриарх Варфоломей подтвердил знаковую дату

Украина

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины будет вручен 6 января . Об этом говорится в блоге патриархата «Свет Фанара».

На новогодней церемонии в понедельник, 31 декабря, патриарх отметил, что предоставление Томоса будет «великим и историческим событием».

На вручении исторического документа, кроме митрополита Епифания, будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко.

«Здесь, в материнской церкви, они получат Томос об автокефалии. Было, как известно, много противодействия, очень жесткого противодействия этому историческому решению нашего Вселенского патриархата», — сказал Варфоломей.

По словам патриарха, все противодействия «не будут препятствием, поскольку мы основываем наше решение на святых канонах, на привилегиях Вселенского патриархата, на порядке и традициях православия».

Напомним, 15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания. УПЦ МП не признала решение объединительного собора и считает сам собор неканоническим.

Процедура предоставления ПЦУ Томоса об автокефалии пройдет 5−6 января в храме Святого Юрия-Победоносца в Стамбуле. Сначала предстоятель ПЦУ проведет молебен вместе с Вселенским патриархом Варфоломеем, который затем официально подпишет Томос. После этого состоится торжественное богослужение и вручение Томоса об автокефалии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Синод Русской Православной церкви во главе с патриархом Кириллом требует от православных церквей мира не признавать Православную церковь Украины.

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