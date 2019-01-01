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В Магнитогорске прогремел еще один взрыв: первая информация с места ЧП (видео)
Поздно вечером 1 января в российском Магнитогорске произошло еще одно ЧП — взорвался маршрутный автобус.
Напомним, накануне, 31 декабря, из-за взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда в десятиэтажном доме. Из-под завалов извлекли девять тел, еще около 30 человек числятся пропавшими. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщают очевидцы, перед тем, как машина вспыхнула, было слышно несколько взрывов. Предположительно, взорвался газовый баллон.
Как сообщает Znak, полиция оцепила место ЧП. Пока официально не сообщается, были ли в автомобиле люди. По одним данным, жертв и пострадавших нет, по другим, которые приводит nation-news.ru, — погибли не менее трех человек.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Египте около пирамид в Гизе 28 декабря был подорван автобус с туристами. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека и десять человек пострадали. Автобус перевозил туристов из Вьетнама. Сообщается, что самодельная бомба была спрятана рядом с дорогой и была приведена в действие, когда мимо проезжал автобус с туристами.
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