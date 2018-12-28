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В Египте подорвали туристический автобус: первые фото с места ЧП
В Египте около пирамид в Гизе 28 декабря подорван автобус с туристами. Об этом сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на египетских правоохранителей.
По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека и десять человек пострадали. Автобус перевозил туристов из Вьетнама. По неподтвержденной информации, среди пострадавших есть водитель автобуса и сотрудник туристической компании.
Сообщается, что самодельная бомба была спрятана рядом с дорогой и была приведена в действие, когда мимо проезжал автобус с туристами.
Также в сети появились первые фото с места происшествия.
Explosion rocks a tourist Bus in Egypt, Giza area, casualties feared pic.twitter.com/y6zFLpzfNl— Khalid khi (@khalid_pk) 28 грудня 2018 р.
More visuals of Tourists' bus that has been hit by roadside planted bomb in Giza, Egypt, 2 dead, 10 injured pic.twitter.com/CzwsSw4mUV— Khalid khi (@khalid_pk) 28 грудня 2018 р.
Напомним, 2 ноября в Египте неизвестные расстреляли автобус с паломниками-христианами.
Теракт был совершен в провинции Эль-Минья.Также читайте материал «ФАКТОВ» о том, как правильно выбрать страховку для поездки за границу.
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