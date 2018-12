В Египте подорвали туристический автобус: первые фото с места ЧП

В Египте около пирамид в Гизе 28 декабря подорван автобус с туристами. Об этом сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на египетских правоохранителей.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека и десять человек пострадали. Автобус перевозил туристов из Вьетнама. По неподтвержденной информации, среди пострадавших есть водитель автобуса и сотрудник туристической компании.

Сообщается, что самодельная бомба была спрятана рядом с дорогой и была приведена в действие, когда мимо проезжал автобус с туристами.

Также в сети появились первые фото с места происшествия.

More visuals of Tourists' bus that has been hit by roadside planted bomb in Giza, Egypt, 2 dead, 10 injured pic.twitter.com/CzwsSw4mUV