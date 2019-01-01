В Крыму подорожали газ и вода

Украина

С 1 января в оккупированном Крыму для населения подорожал газ, также возросли тарифы на тепло, водоотведение и водоснабжение.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине начнется первый этап реформы рынка электроэнергии, для приведения его к европейским стандартам. Специалисты утверждают, что после полноценного запуска новой модели рынка электроэнергии неминуемо произойдет увеличение тарифов для населения.

По информации пресс-службы российского Госкомцен, стоимость одной тысячи кубических метров газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубических метров газа в год составит для жителей полуострова 4 827,08 рублей, при потреблении свыше 3500 кубов газа в год — 8 627,48 рублей. Ранее тариф составлял 3,9895 руб.

Следующее подорожание газа ожидается с 1 июля 2019 года. Цена одной тысячи кубов газа при потреблении до 3500 кубических метров газа в год составит 5 187,11 рублей, при потреблении свыше 3500 кубометров газа в год — 8 652,71 рублей.

Тарифы на водоотведение и водоснабжение в Крыму выросли с 1 января 2019 года на 1,1% и 2,47% соответственно.

По данным предприятия «Вода Крыма», в среднем по Крыму цена на водоснабжение для населения установлена на уровне 31,55 руб/м. куб, а на водоотведение — 30,71 руб/м. куб.

Второй этап повышения тарифов на воду произойдет 1 июля 2019 года. Стоимость услуги водоснабжения поднимется на 0,2%, водоотведения — на 5,17%. Услуга теплоснабжения подорожает на 12,32%.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что оккупационная администрация Крыма намерена решить проблему недостатка пресной воды в северной части полуострова за счет воды из Тайганского водохранилища. Построить водовод по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе оккупанты намерены к 2020 году.

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