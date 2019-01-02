Взрыв в Магнитогорске — дело рук террористов

Мир

Трагические события в Магнитогорске, произошедшие 31 декабря и 1 января, связаны друг с другом. К такому выводу пришли местные СМИ, в частности, интернет-издания 74.ru и Znak.com. Они основываются на собственных источниках в правоохранительных органах и сообщениях жителей Магнитогорска в соцсетях. Официально по-прежнему рассматривается только версия взрывов бытового газа.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», рано утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда 10-этажного жилого дома. Ему предшествовал мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 11 человек. В разрушенных квартирах проживали 120 человек. Остается неизвестна судьба 30 человек. Таковы официальные данные. Причиной взрыва названа утечка бытового газа.

Поздно вечером 1 января в городе произошел еще один взрыв. Это был автомобиль «Газель», зарегистрированный как маршрутное такси. Микроавтобус сильно обгорел. Власти подтвердили, что в результате погибли трое мужчин. Они находились внутри «Газели». А взорвался якобы один из двух газовых баллонов.

Однако местные жители (и таковых очевидцев много) утверждают, что маршрутку преследовала полиция. Правоохранители открыли огонь по «Газели». После этого она и взорвалась. В микроавтобусе якобы было четверо мужчин. Трое погибли, один скрылся. Теперь его ищут по всему городу бойцы ОМОН.

В частности, они оцепили многоквартирный дом неподалеку от места, где взорвалась маршрутка. Жильцам велели не выходить из квартир. Омоновцы ходят по всем этажам. Жильцы утверждают, что ловят «какого-то мужика».

Издание 74.ru сообщает, что 30 декабря мужчина, чье имя не называется, снял квартиру в доме, где на следующий день произошел взрыв. Это был выходец из Средней Азии. Источники в правоохранительных органах рассказали журналистам сайта, что он завез в квартиру взрывчатку. Якобы найдены следы гексогена. А в «Газели» ехали его сообщники. Данная группа готовила теракт, по всей видимости, в одном из торговых центров города. Но неосторожное обращение с гексогеном привело к взрыву в жилом доме.

После появления этой информации официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко выступила с экстренным комментарием, заявив, что следов взрывчатки на месте разрушенного дома в Магнитогорске пока не находили. «Как уже сообщалось, следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — заявила Петренко. Никаких комментариев по поводу взрыва «Газели» и преследования ее полицией она давать не стала.

Тем не менее, появился официальный пресс-релиз по итогам совещания под руководством главы СКР Александра Бастрыкина. В документе говорится, что в Магнитогорск стянуты более 100 следователей и криминалистов! Если бы речь шла о взрыве бытового газа, такую бы многочисленную ударную группу никто не стал бы создавать.

Кроме того, жители города сообщают, что на разных улицах стоят «Газели», полицейские «бобики», автобусы. В них много людей. Сначала возникло предположение, что это укрывают от 30-градусного мороза людей, которые лишились жилья. Однако затем целый ряд пользователей соцсетей сообщили, что в машинах и автобусах находятся «люди в касках и броне».

Официальные источники предпочитают давать информацию о состоянии пострадавших в результате обрушения дома. В частности, сообщается, что 11-месячный Ваня Фокин, которого спасатели нашли живым под завалами на вторые сутки после взрыва, был доставлен спецрейсом в Москву. Младенец нормально перенес перелет. Московские медики оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter