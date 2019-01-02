Общество

Метели и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды

В среду, 2 января, в Киеве и Киевской области ожидаются метели. На дорогах гололедица, порывы ветра — до 15−20 м/с. Осадки в Украину принес циклон с атмосферными фронтами.

По данным Укргидрометцентра, такой ветер будет практически по всей территории Украины, за исключением южных регионов страны. В Карпатах и Прикарпатье — до 25−30 м / с.

Тем временем в «Укравтодоре» сообщают о небольшом снеге в Киевской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Кировоградской и Черновицкой областях, снеге с дождем на Тернопольщине и небольшом тумане в Днепропетровской области.

Температура воздуха в западных областях + 0 + 4 °C, на остальной территории страны от +1 до -8 ° С.

На перевальных участках дорог идет снег, там выпало до 20 см. Состояние дорог на перевалах — мокрое, на Яблунецком, Ужоцком и Вышковском — заснеженное.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, на юге и востоке — сухое, в Луганской области — местами заснеженное.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что оттепель в Украину придет не раньше 5 января.



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