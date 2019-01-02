Можно травить колорадских жуков: в Луганске возмутились низкопробным российским шампанским

Украина

Житель оккупированного Луганска, который публикуется под ником Венедикт Венедиктов, описал свои приключения в Facebook.

Он приобрел к празднику российское шампанское, на этикетке которого было восемь (!) золотых медалей. «Казалось бы, куда уж больше. Только у Плотницкого на День Победы я видел иконостас позначительней».

Однако наличие медалей на вкусе напитка не отразилось. «Вы когда-нибудь пили мочу опоссума? Нет? Я тоже. Но, не будучи гурманом, а имея вкусы даже ниже среднего, уверен, российское шампанское было изготовлено в тайных лабораториях с оглядкой на этого зверька. Судя по вкусу пойла, все медали, изображенные на этикетке, были присвоены изготовителю пробки. Или фольги. Или бутылки. Но не закачанной туда жидкости. Это конечно не вкус камней с неба, но очень близко», — иронизирует автор.

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«Эта страна смеет уничтожать продукты, завезенные из Европы», — возмущается он. «Умоляю, никогда не покупайте российское шампанское. Если, конечно, не собираетесь им травить колорадского жука на огороде или мышей в подвале или покончить с жизнью. В России хорошо умеют делать только автоматы», — констатирует луганчанин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Луганске отчеканили монеты с изображениями убитых боевиков.

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