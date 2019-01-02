Появилось видео расстрела в Магнитогорске автобуса с предполагаемыми террористами

Мир

В сети показали несколько видео взрыва маршрутки в российском Магнитогорске, где в течение двух дней произошло два масштабных ЧП. Первое — взрыв в многоэтажке, повлекший за собой смерть 14 человек, оказавшихся под завалами.

Видео разместил пользователь «Новости Магнитогорск Сабитов Д.».

На втором видео отчетливо слышны выстрелы, звучащие на фоне горящего автомобиля.

По информации znak.com, ЧП с маршруткой напрямую связано со взрывом дома в Магнитогорске. Так, по словам собеседника издания, в одной из квартир, которую снял гражданин Таджикистана, были обнаружили следы гексогена. Сейчас нет никакой информации о семье из четырех человек, которая жила в этой квартире. Погибшие в результате взрыва в маршрутке, которые пытались уйти от преследования, изначально планировали устроить теракт в одном из торговых центров города.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России считают, что взрыв в Магнитогорске — дело рук террористов, однако официальные органы все еще говорят о взрыве бытового газа.

Также сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов дома живого младенца, который провел там сутки.

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