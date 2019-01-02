- 10:32 Что бы такое съесть, чтобы похудеть: рецепт от сбросившего семь килограммов Павла Зиброва
- 10:29 Со 2 января украинцам стало проще избавиться от изношенных купюр
- 10:15 Цены выросли в два раза: как Луганск встретил 2019 год
- 9:30 Появилось видео расстрела в Магнитогорске автобуса с предполагаемыми террористами
- 9:19 Рыб ждет большая любовь, а Близнецов – финансовое благополучие: гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака
- 9:11 Украинцы смогут свободно получать валютные переводы из-за границы: что изменится
- 9:08 Можно травить колорадских жуков: в Луганске возмутились низкопробным российским шампанским
- 8:56 Метели и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
- 8:38 Обрушение московского моста в новогоднюю ночь: появилось новое страшное видео
- 8:32 «Бегаю на протезе в любую погоду»: незрячий боец АТО принял участие в Марафоне морской пехоты в США
Появилось видео расстрела в Магнитогорске автобуса с предполагаемыми террористами
В сети показали несколько видео взрыва маршрутки в российском Магнитогорске, где в течение двух дней произошло два масштабных ЧП. Первое — взрыв в многоэтажке, повлекший за собой смерть 14 человек, оказавшихся под завалами.
Видео разместил пользователь «Новости Магнитогорск Сабитов Д.».
На втором видео отчетливо слышны выстрелы, звучащие на фоне горящего автомобиля.
По информации znak.com, ЧП с маршруткой напрямую связано со взрывом дома в Магнитогорске. Так, по словам собеседника издания, в одной из квартир, которую снял гражданин Таджикистана, были обнаружили следы гексогена. Сейчас нет никакой информации о семье из четырех человек, которая жила в этой квартире. Погибшие в результате взрыва в маршрутке, которые пытались уйти от преследования, изначально планировали устроить теракт в одном из торговых центров города.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России считают, что взрыв в Магнитогорске — дело рук террористов, однако официальные органы все еще говорят о взрыве бытового газа.
Также сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов дома живого младенца, который провел там сутки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 739 мм