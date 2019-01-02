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Мир

Неудачная новогодняя шутка Пентагона возмутила американцев

10:52 2 января 2019   354
Хрустальный шар в Нью-Йорке
Инф. «ФАКТОВ»

В США обрушились с критикой на стратегическое командование американских Вооруженных сил за новогоднюю шутку, которая отличилась «дурным вкусом». В ней военные обыграли традицию с шаром на Таймс-сквер в Нью-Йорке, который падает в момент наступления Нового года. Напомним, что 2019 год одними из первых встретили жители Новой Зеландии.

Как сообщает «Голос Америки», военные в Twitter разместили ролик с самолетом В-2 сбрасывающим бомбы, и сопроводили это комментарием: «По традиции, падение большого шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке возвещает о наступлении Нового года. Если потребуется, мы готовы сбросить нечто гораздо, гораздо большее».

Правда после того, как этот твитт нещадно раскритиковали, его удалили со странички командования и принесли извинения. «Наш предыдущий новогодний твит отличался дурным вкусом и не отражает наши ценности. Приносим извинения. Мы привержены безопасности Америки и союзников», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон Хербст прогнозирует, что в течение нескольких месяцев Америка предоставит Украине оружие и введет новые санкции против России в ответ на ее агрессию в Керченском проливе.

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