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Происшествия

В сети появилось "эпическое" видео падения пьяного мужчины с главной елки Борисполя

12:30 2 января 2019   320
Мужчина залез на елку в Борисполе
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали кадры с «елколазом», который в новогоднюю ночь забрался на большую новогоднюю елку, установленную в центре Борисполя (Киевская область). Будучи пьяным, мужчина спускался с дерева, цепляясь руками за украшения. Ранее сообщалось, что в США раскритиковали Пентагон из-за глупой новогодней шутки.

Видео с нетрезвым любителем лазать по деревьям опубликовал в социальных сетях «Терминал: информационный еженедельник Бориспольщины». Сообщается, что хулигана повредившего «главное украшение Борисполя», задержала полиция.

Жители населенного пункта, оставившие свои комментарии под этим сообщением, сетовали на то, что многие очевидцы «восхождения» на елку лишь смеялись и снимали происходящее на мобильные телефоны.

Тем временем в областной полиции сообщили, что «новогоднем Тарзану» 32 года, он ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления. «По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мужчине грозит наказание от немалого штрафа до трех лет лишения свободы», — сообщают в отделе коммуникаций полиции Киевской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», киевские власти уже открыли 10 пунктов приема новогодних елок для их дальнейшей утилизации.

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