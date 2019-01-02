Происшествия

Под Киевом в ДТП с маршруткой погибли три человека: первые фото и видео с места ЧП

В Обухове возле автостанции на остановке «Став» в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека. Там столкнулись маршрутка и «Запорожец». Ранее сообщалось, что 1 января в Николаевской области произошло ДТП, в котором погибли восемь человек.

Страшные фото с места ЧП опубликовала интернет-газета «Дзеркало Обухова». В комментариях к этому сообщению интернет-пользователи пишут, что ДТП произошло в достаточно опасном районе. «В том месте поворот и все с горки летят, а некоторые еще и обгоняют. Недавно там „Жигуль“ в „КамАЗ“ влетел на пять метров ниже», — написал один из комментаторов.

Начальник пресс-службы полиции Киевской области Николай Жукович подтвердил «ФАКТАМ» факт гибели в ДТП троих человек. По предварительным данным, легковушка вылетела на встречную полосу движения. Позже в областной полиции уточнили, что в ДТП попала маршрутка сообщения «Обухов-Матяшовка». Трое пассажиров «Запорожца» погибли на месте, четверо пострадавших из маршрутного автобуса с телесными повреждениями доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая занимается оформлением ДТП. По факту гибели трех человек в автокатастрофе в ближайшее время будет открыто уголовное производство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре в первый день 2019 года два автомобиля такси столкнулись на перекрестке, едва не травмировав шестерых пешеходов.

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