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Мир

Обнародовано видео умышленного наезда на пешеходов в Германии

14:33 2 января 2019   61
Таран пешеходов автомобилем в Германии
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали видео с моментом наезда на пешеходов автомобиля в немецком городе Ботроп (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Ранее сообщалось, что за рулем авто был гражданин Германии — 50-летний житель Эссена, который в общей сложности четыре раза таранил пешеходов.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на местный портал NTV, еще в двух случаях людям удалось увернуться от несущегося на них автомобиля. Сообщается, что в общей сложности пострадали восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. В основном, пострадавшие — выходцы из Афганистана и Сирии, еще один — гражданин Германии турецкого происхождения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае мужчина, вооруженный ножом, угнал рейсовый автобус. Сев за руль, он въехал в толпу пешеходов, убив пятерых и ранив 21 человека.

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