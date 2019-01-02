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Украина

Командование ВСУ раскрыло подробности исчезновения бойца на Донбассе

20:15 2 января 2019   405
военные
Инф. «ФАКТОВ»

В Вооруженных Силах Украины подтвердили, что на Донбассе пропал боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады из Закарпатья. Воина недосчитались в подразделении в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года. Поиски продолжаются, но по состоянию на 2 января розыскные мероприятия не дали результата.

Исчезновение бойца расследуется военной прокуратурой. Поиски планируется продолжить.

Военные «Закарпатского легиона» подтвердили, что видели видеоролики оккупантов о якобы взятии в плен украинского бойца. В 128-й бригаде подтвердили, что продемонстрированный на видео террористов автомат АКС-74У действительно был закреплен за пропавшим бойцом.

Причины, по которым боец мог оказаться на вражеских позициях, «Закарпатский легион» не комментирует. Российско-террористические войска и их пропагандисты путаются в версиях. Тем временем пользователи соцсетей, отслеживающие ситуацию на Донбассе, не исключают, что боец мог ночью выйти на охоту и оказаться вблизи вражеских укреплений.

Напомним, ранее в командовании ООС подсчитали, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вражеские военные формирования насчитывают 32 тысячи человек. Из этого количества 11 тысяч являются российскими военнослужащими. С начала ООС было ликвидировано около 450 боевиков.

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