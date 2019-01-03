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Трагедия в сумском лифте: появились первые задержанные (видео)
Прокуратура Сумской области открыла уголовное производство по делу о гибели ребенка в лифте в Сумах, уже задержаны два человека. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко. По ее словам, задержанных подозревают в преступных деяниях или бездеятельности.
«Задержаны два человека, преступные действия или бездеятельность которых привели к гибели младенца. Задержанным уже готовятся сообщения о подозрении», — написала она.
По ее данным, спецоперацию по задержанию проводили сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими.
Тем временем местные Интернет-СМИ сообщили, что оба лифта в доме по улице Супруна, где произошла трагедия, должны были пройти капитальный ремонт еще в июле 2017 года, однако работы проведены не были.
По версии областной прокуратуры, на прогулку с погибшим ребенком ходила женщина, возможно, мать малыша. Женщина и ребенок поднялись на лифте на 9-й этаж. В момент, когда коляску хотели вывезти из лифта, подъемник начал двигаться вниз. Коляску «зажало» дверьми, мальчик погиб.
Напомним, в 2018 году в Киеве на жилмассиве Троещина сорвался лифт с человеком. В момент обрыва кабина находилась на 3 этаже. А перед этим при обрыве лифта в крымской многоэтажке погибли мать с шестимесячным ребенком.
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