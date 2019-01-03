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Украинская супермодель показала откровенные фото в купальнике
Одна из самых успешных украинских моделей Алина Байкова, живущая сейчас в США, нередко демонстрирует в сети свою роскошную фигуру. Недавно она засветилась на живописном пляже, вытянувшись на песке, на берегу моря. Тогда Алина не указала, где именно проводит свой отпуск.
И вот супермодель порадовала поклонников серией новых снимков. Длинноногая красотка позирует в откровенном розовом купальнике и стильных розовых ботинках-чулках. А также загорает и гоняет на скутере, рассекая волны, в желтых купальниках.
На отдыхе модель, которой приписывали роман со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо, не забывает и о благотворительности. Она провела мероприятие, чтобы помочь детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Алина отдыхает на французском острове в Карибском море Сен-Бартелеми, который славится роскошными пляжами, бутиками всемирно известных дизайнеров, дорогими ресторанами. Это одно из любимых мест отдыха богатых и знаменитых.
Напомним, 30-летняя Алина Байкова, девушка из бедной семьи, сделала головокружительную карьеру из официантки в супермодели. Она живет в Нью-Йорке, очень востребована, как модель во всем мире.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Оля Полякова показала роскошную фигуру на пляже в Майами.
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