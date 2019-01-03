Трагедия в Магнитогорске: утвержден график похорон и выплат материальной помощи

Мир

В четверг, 3 января, спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда 10-этажного дома тело еще одной жертвы. Общее число погибших достигло 38 человек. В списке попавших без вести осталось три человека.

Утвержден график похорон погибших. В пятницу, 4 января, простятся с шестью жертвами обрушения, 5 января похоронят еще девять человек, 7 января — одного человека.

В полдень 3 января (по местному времени) начнут снова пускать жильцов разрушенных квартир в обрушившийся подъезд, а также в соседние подъезды, где была проведена эвакуация. Руководить процессом будет участковый. У него будут списки. Желающие пройти к завалам обязаны предъявить документы. Пропускать будут по четыре человека — по одному из квартиры. Их будут сопровождать сотрудники МЧС и полицейские.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области в связи с трагедией в Магнитогорске:

1 миллион рублей — членам семей граждан, погибших в результате ЧС;

400 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью;

200 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью;

в связи с утратой имущества первой необходимости:

500 тысяч рублей — на семью, проживавшую в собственной трёхкомнатной квартире или проживавшую по договору социального найма;

400 тысяч рублей — на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживавшую по договору социального найма;

300 тысяч рублей — на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживавшую по договору социального найма;

50 тысяч рублей — на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного;

50 тысяч рублей — на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником;

10 тысяч рублей — единовременная материальная помощь (на человека);

31,5 тысячи рублей — на организацию похорон одного человека.

Официальный курс российского рубля к гривне на 3 января — 1 рубль=0,4 гривни.

В пресс-службе губернатора напомнили, что все потерявшие жилье будут им обеспечены. Это будет отдельное дополнительное решение. Выплаты утвержденной материальной помощи начнутся с 3 января. Людей будут приглашать за деньгами индивидуально.

Местное интернет-издание 72.ru сообщило, что утром 3 января с оцепленной территории обрушившегося дома только что вывели молодого человека в наручниках. Его сопровождали трое полицейских. Задержанного славянской внешности, крупного телосложения, в спортивных штанах и вязаной шапке усадили в служебный УАЗ. Полиция воздерживается от комментариев.

Напомним, по неофициальной версии, взрыв в доме мог быть вызван не утечкой бытового газа, как утверждают власти, а действиями террористической группы, которая собиралась совершить теракт в одном из торговых центров Магнитогорска. Якобы один из членов группы снял 30 декабря квартиру в 10-этажке. Туда был привезен гексоген. Он и взорвался на рассвете 31 декабря.

В пользу этой версии говорят следующие факты. Никто из жильцов обрушившегося подъезда не почувствовал запах газа. Все они утверждают, что за много лет никаких проблем с газовыми трубами в доме не было. Вечером 1 января недалеко от 10-этажки произошел еще один взрыв — сгорела «Газель». В ней погибли трое мужчин. По официальной версии, взорвались газовые баллоны, установленные в микроавтобусе. Однако очевидцы утверждают, что машину преследовали полицейские. Люди слышали выстрелы. Кроме того, на фотографиях обгоревшей «Газели», которые появились в соцсетях, хорошо видны целые газовые баллоны.

Местные СМИ считают, что оба взрыва в Магнитогорске непосредственно связаны друг с другом. Полицейские преследовали «Газель», потому что в ней сидели террористы. Однако губернатор Дубровский, а также представители Следственного комитета России утверждают, что связи между двумя взрывами нет. Кроме того, следов гексогена якобы на разобранных обломках подъезда не обнаружено.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter