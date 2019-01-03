27.64 / 28.03 31.32 / 31.98
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Киевский зоопарк просит не привозить использованные елки: они опасны для животных

10:56 3 января 2019   14
Киевский зоопарк
Инф. «ФАКТОВ»

Киевский зоопарк объяснил, почему не использует новогодние елки в качестве корма для животных, назвав попытку горожан привезти погибшие деревца животным. Они привели три основных довода, в числе которых — применение опасных веществ ради ускорения роста и привлекательного вида деревьев; возможные остатки на ветках «дождика», конфетти и других опасных для животных материалов; использование химических красителей и искусственного снега для елочек.

«Не удивительно, что наши ветеринары единогласно запрещают использование новогодних елок в качестве подкормки для жителей зоопарка», — говорится в заявлении столичного зверинца.

Здесь также заверяют, что животные получают лучшие корма по индивидуальным рационам.

Напомним, утилизировать новогодние елки можно в специальных пунктах, которые открываются по всей столице.

«ФАКТЫ» писали также, кто из знаменитостей принципиально отказался от использования настоящей ели для украшения дома.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Киев
0

Ветер: 2 м/с  3
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины