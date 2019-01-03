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Киевский зоопарк просит не привозить использованные елки: они опасны для животных
Киевский зоопарк объяснил, почему не использует новогодние елки в качестве корма для животных, назвав попытку горожан привезти погибшие деревца животным. Они привели три основных довода, в числе которых — применение опасных веществ ради ускорения роста и привлекательного вида деревьев; возможные остатки на ветках «дождика», конфетти и других опасных для животных материалов; использование химических красителей и искусственного снега для елочек.
«Не удивительно, что наши ветеринары единогласно запрещают использование новогодних елок в качестве подкормки для жителей зоопарка», — говорится в заявлении столичного зверинца.
Здесь также заверяют, что животные получают лучшие корма по индивидуальным рационам.
Напомним, утилизировать новогодние елки можно в специальных пунктах, которые открываются по всей столице.
«ФАКТЫ» писали также, кто из знаменитостей принципиально отказался от использования настоящей ели для украшения дома.
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