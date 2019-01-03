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Нужно еще больше денег: по Керченскому мосту не могут пустить поезда из-за ошибки проектировщиков
РФ в очередной раз отложила ввод в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив, и это произошло в результате ошибок при проектировании железнодорожных подходов к Керченскому мосту специалистов ЗАО «Ленпромтранспроект» (Санкт-Петербург). Это констатировали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины.
Исправление этой ошибки обойдется российскому федеральному бюджету в 3 миллиарда рублей (эквивалент 44 млн долларов), о чем свидетельствует распоряжение правительства РФ от 27 декабря № 2957-р.
Как объяснили украинские специалисты-мостостроители, имеющиеся грунты для обустройства насыпи под железнодорожное полотно использовать невозможно, и теперь щебень, песок и гравий придется доставлять из Абхазии. Оттуда же придется везти стройматериалы для строительства трассы «Таврида».
В ноябре 2018 года Федеральное агентство железнодорожного транспорта России отменило объявленный в августе тендер на электрификацию участка железной дороги через Керченский пролив. Причины отмены тендера озвучены не были.
Напомним, «ФАКТЫ» подсчитали, сколько мостов рухнуло в России в 2018 году.
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