Мир

Нужно еще больше денег: по Керченскому мосту не могут пустить поезда из-за ошибки проектировщиков

РФ в очередной раз отложила ввод в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив, и это произошло в результате ошибок при проектировании железнодорожных подходов к Керченскому мосту специалистов ЗАО «Ленпромтранспроект» (Санкт-Петербург). Это констатировали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Исправление этой ошибки обойдется российскому федеральному бюджету в 3 миллиарда рублей (эквивалент 44 млн долларов), о чем свидетельствует распоряжение правительства РФ от 27 декабря № 2957-р.

Как объяснили украинские специалисты-мостостроители, имеющиеся грунты для обустройства насыпи под железнодорожное полотно использовать невозможно, и теперь щебень, песок и гравий придется доставлять из Абхазии. Оттуда же придется везти стройматериалы для строительства трассы «Таврида».

В ноябре 2018 года Федеральное агентство железнодорожного транспорта России отменило объявленный в августе тендер на электрификацию участка железной дороги через Керченский пролив. Причины отмены тендера озвучены не были.

Напомним, «ФАКТЫ» подсчитали, сколько мостов рухнуло в России в 2018 году.

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